В Бурятии заживо сгорели 17 куриц

Сегодня ночью пожарные выезжали в село Турунтаево в Прибайкальском районе Бурятии. Черемшанский. Там загорелась баня, в результате чего погибли курицы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







В результате возгорания баня выгорела изнутри полностью, пострадала кровля на площади 9 квадратов. Сгорело 17 куриц.









Хозяева дома на ночь включили электрообогреватель, так как в бане жили курицы.Пожарные предотвратили распространение огня.