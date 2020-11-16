В Бурятии заживо сгорели 17 куриц

Пожар произошёл по вине хозяев птиц
Сегодня ночью пожарные выезжали в село Турунтаево в Прибайкальском районе Бурятии. Черемшанский. Там загорелась баня, в результате чего погибли курицы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Хозяева дома на ночь включили электрообогреватель, так как в бане жили курицы.
Пожарные предотвратили распространение огня.
В результате возгорания баня выгорела изнутри полностью, пострадала кровля на площади 9 квадратов. Сгорело 17 куриц.
Мужчину поймали возле речки
Пьяный виновник аварии не имел водительских прав
Подросток незаконно сел за руль микроавтобуса
Аварию устроила водитель, не имеющая прав
Мужчина получил условный срок
Эпицентр находился в 32 км северо-восточнее от села Орлик
Также он украл у нового знакомого деньги
Пострадавший обратился за помощью в медучреждение
Парень попал на чужой машине в аварию
Авария произошла на проспекте Строителей
Инцидент произошёл в Заиграевском районе
Ущерб превысил 110 тысяч рублей
Смартфон украла продавец-консультант
Пропавшая сама вышла на связь
Крупное отключение электричества произошло в Баргузинском и Курумканском районах