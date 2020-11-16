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В Бурятии заживо сгорели 17 куриц

В Бурятии заживо сгорели 17 куриц
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл по вине хозяев птиц

Сегодня ночью пожарные выезжали в село Турунтаево в Прибайкальском районе Бурятии. Черемшанский. Там загорелась баня, в результате чего погибли курицы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Хозяева дома на ночь включили электрообогреватель, так как в бане жили курицы.

Пожарные предотвратили распространение огня.

В результате возгорания баня выгорела изнутри полностью, пострадала кровля на площади 9 квадратов. Сгорело 17 куриц.


пожар птицы
 
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