Мужчину поймали возле речки
15 ноября росгвардейцы и полицейские на окраине посёлка Нижнеангарск возле речки Сырой Молокон заметили мужчину. При виде патрульного автомобиля он попытался скрыться, но был задержан.
У мужчины стражи порядка в кармане нашли бумажный свёрток с коноплёй, весом около 10 граммов.
Задержанный сознался, что наркотик изготовил для личного употребления.
Полицейские в отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии любитель конопли не смог убежать от росгвардейцев
Происшествия, Фото:
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