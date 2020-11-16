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В Бурятии любитель конопли не смог убежать от росгвардейцев

В Бурятии любитель конопли не смог убежать от росгвардейцев
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчину поймали возле речки

15 ноября росгвардейцы и полицейские на окраине посёлка Нижнеангарск возле речки Сырой Молокон заметили мужчину. При виде патрульного автомобиля он попытался скрыться, но был задержан.

У мужчины стражи порядка в кармане нашли бумажный свёрток с коноплёй, весом около 10 граммов.

Задержанный сознался, что наркотик изготовил для личного употребления.

Полицейские в отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


наркотики конопля Росгвардия
 
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