В Бурятии любитель конопли не смог убежать от росгвардейцев

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Мужчину поймали возле речки



15 ноября росгвардейцы и полицейские на окраине посёлка Нижнеангарск возле речки Сырой Молокон заметили мужчину. При виде патрульного автомобиля он попытался скрыться, но был задержан.



У мужчины стражи порядка в кармане нашли бумажный свёрток с коноплёй, весом около 10 граммов.



Задержанный сознался, что наркотик изготовил для личного употребления.



Полицейские в отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.





