Подросток незаконно сел за руль микроавтобуса
В воскресенье, 15 ноября, в селе Кижинга в Бурятии под колёса микроавтобуса попала 16-летняя девушка. Её сбил молодой человек, которому также 16 лет.
- В шесть часов утра 16-летний водитель «Ссанг Йонг Истана» при движении задним ходом по улице Гагарина села Кижинга совершил наезд на пешехода 2004 года рождения. В результате пешеход получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в курортном посёлке Аршан женщина-водитель, не имеющая прав, врезалась в крыльцо массажного салона.
В Бурятии 16-летний водитель сбил свою сверстницу
Происшествия, Фото:
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