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В Бурятии «Тойота» врезалась в массажный салон

В Бурятии «Тойота» врезалась в массажный салон
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Аварию устроила водитель, не имеющая прав

В воскресенье, 15 ноября, на центральной улице курортного посёлка Аршан Тункинского района Бурятии произошло ДТП у массажного салона. В крыльцо заведения, где предлагается «древний японский массаж самураев кобидо», врезалась «Тойота Королла Филдер».

За рулём автомобиля была 34-летняя женщина, не имеющая водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятии ужесточили наказание водителю, по вине которого погибли четыре человека.


ДТП
 
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