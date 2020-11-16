Аварию устроила водитель, не имеющая прав
В воскресенье, 15 ноября, на центральной улице курортного посёлка Аршан Тункинского района Бурятии произошло ДТП у массажного салона. В крыльцо заведения, где предлагается «древний японский массаж самураев кобидо», врезалась «Тойота Королла Филдер».
За рулём автомобиля была 34-летняя женщина, не имеющая водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятии ужесточили наказание водителю, по вине которого погибли четыре человека.
В Бурятии «Тойота» врезалась в массажный салон
Происшествия, Фото:
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