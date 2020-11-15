В Бурятии произошло землетрясение

Эпицентр находился в 32 км северо-восточнее от села Орлик



Сегодня, 15 ноября, в 14:18 в Окинском районе зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 32 км северо-восточнее от села Орлик. По сообщению ЕДДС района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.



Жителям напомнили, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

