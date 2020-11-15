Читинец подарил украденный телефон своей девушке

Также он украл у нового знакомого деньги



В Чите задержали подозреваемого, укравшего телефон из кармана куртки у гостя краевой столицы.



Инцидент произошёл в одном из подъездов дома в Центральном районе Читы. Потерпевшей приехал по своим делам в город из Чернышевска. Решив вечером отдохнуть, он отправился в бар и познакомился там с молодым человеком. После увеселительного заведения они продолжили распивать спиртные напитки в ближайшем подъезде одного из домов. В этот момент парень, воспользовавшись нетрезвым состоянием заявителя, украл у него из кармана куртки сотовый телефон и три тысячи рублей, после чего скрылся.



Подозреваемый был позже установлен. Им оказался 25-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции. От него получены признательные показания. Выяснилось, что украденный телефон он подарил своей девушке, а деньги потратил. В настоящее время гаджет изъят и возвращён потерпевшему.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

