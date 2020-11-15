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В Улан-Удэ устроили стрельбу

В Улан-Удэ устроили стрельбу
Происшествия,  Фото:скриншот
Пострадавший обратился за помощью в медучреждение

В социальных сетях активно распространяется видео, на котором ночью мужчина во дворе одного из домов в Улан-Удэ ссорится с кем-то и стреляет из пистолета. Находящийся рядом с ним знакомый пытается его успокоить. Жители республики в комментариях к постам возмущаются происходящим на записи: «Люди деградируют», «Как страшно», «Дикари», «Научитесь вести диалог, мы люди всё же», «90-е вернулись». 

По видео непонятно, где происходит конфликт. 

Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, утром 14 ноября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним за помощью обратился мужчина с травмой, характерной для травматического оружия. «После обработки раны он самостоятельно покинул учреждение», - добавили в министерстве.

- В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметили здесь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться в полицию по телефонам: 8-9025-62-60-22, 21-02-02, 29-58-02 и 102 (112). 
стрельба
 
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