Парень попал на чужой машине в аварию
В полицию поступило заявление от жителя Октябрьского района о том, что ночью неизвестный, сорвав замок металлического гаража, угнал автомобиль. Ущерб составил 120 тысяч рублей.
Машина обнаружена на проспекте 50-летия Октября после ДТП.
Позже был задержан 16-летний студент одного из колледжей Улан-Удэ.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются возможные соучастники угона, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студент угнал машину из гаража
Происшествия, Фото:
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