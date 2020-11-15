В Улан-Удэ студент угнал машину из гаража

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Парень попал на чужой машине в аварию



В полицию поступило заявление от жителя Октябрьского района о том, что ночью неизвестный, сорвав замок металлического гаража, угнал автомобиль. Ущерб составил 120 тысяч рублей.



Машина обнаружена на проспекте 50-летия Октября после ДТП.



Позже был задержан 16-летний студент одного из колледжей Улан-Удэ.



Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются возможные соучастники угона, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

