В Улан-Удэ грузовик впечатал легковушку в ограждение













12 ноября около 17 часов на проспекте Строителей в Улан-Удэ столкнулись грузовик и «Тойота Раум». По предварительной информации, водитель воровайки, ехавший в направлении Гормолзавода, перед светофором пытался уйти от удара с остановившимся впереди автомобилем. Водитель грузовика повернул направо, в результате чего столкнулся с «Тойотой Раум».От удара легковушка вылетела на бордюр и врезалась в металлическое ограждение.За рулём «Тойоты» ехала женщина. К счастью, она не получила травм.Очевидцы рассказали, что после аварии женщина-водитель не могла выйти из машины. С одной стороны она была полностью заблокирована грузовиком, с другой – дорожным ограждением.