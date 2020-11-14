В Улан-Удэ грузовик впечатал легковушку в ограждение

Авария произошла на проспекте Строителей
12 ноября около 17 часов на проспекте Строителей в Улан-Удэ столкнулись грузовик и «Тойота Раум». По предварительной информации, водитель воровайки, ехавший в направлении Гормолзавода, перед светофором пытался уйти от удара с остановившимся впереди автомобилем. Водитель грузовика повернул направо, в результате чего столкнулся с «Тойотой Раум».
От удара легковушка вылетела на бордюр и врезалась в металлическое ограждение.
За рулём «Тойоты» ехала женщина. К счастью, она не получила травм.
Очевидцы рассказали, что после аварии женщина-водитель не могла выйти из машины. С одной стороны она была полностью заблокирована грузовиком, с другой – дорожным ограждением.
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