В Бурятии «чёрные лесорубы» пытались убежать от полиции

Ущерб превысил 110 тысяч рублей



12 ноября в отделение полиции «Онохойский» поступило сообщение от бдительного гражданина о рубке деревьев в Усть-Брянском участковом лесничестве, в двух километрах от села Усть-Брянь. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В лесу полицейские заметили двух мужчин, рубивших деревья. Увидев правоохранителей, граждане бросились бежать, но в ходе непродолжительной погони были задержаны.



Оказалось, что рубили они без соответствующего разрешения. Всего было спилено пять кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 118 тысяч рублей.



35-летний мужчина признался, что, не рассказав о незаконности действий приятелю, вовлек его в совершение преступления. Ранее местный житель был неоднократно судим, в том числе за незаконную заготовку древесины.



Полицейские изъяли бензопилу и спиленный лес. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.



