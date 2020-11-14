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В Бурятии «чёрные лесорубы» пытались убежать от полиции

В Бурятии «чёрные лесорубы» пытались убежать от полиции
Происшествия, 
Ущерб превысил 110 тысяч рублей

12 ноября в отделение полиции «Онохойский» поступило сообщение от бдительного гражданина о рубке деревьев в Усть-Брянском участковом лесничестве, в двух километрах от села Усть-Брянь. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В лесу полицейские заметили двух мужчин, рубивших деревья. Увидев правоохранителей, граждане бросились бежать, но в ходе непродолжительной погони были задержаны.

Оказалось, что рубили они без соответствующего разрешения. Всего было спилено пять кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 118 тысяч рублей.

35-летний мужчина признался, что, не рассказав о незаконности действий приятелю, вовлек его в совершение преступления. Ранее местный житель был неоднократно судим, в том числе за незаконную заготовку древесины.

Полицейские изъяли бензопилу и спиленный лес. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.

черные лесорубы
 
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