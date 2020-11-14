Улан-удэнка так хотела дорогой смартфон, что украла его с работы

Смартфон украла продавец-консультант



12 ноября в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже дорогого телефона из складского помещения салона сотовой связи, расположенного в торговом центре. Украденный смартфон стоит 47 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Гаджет украла 20-летний продавец-консультант. Она проработала в торговой точке около двух месяцев.



Трудоустроившись, девушка неоднократно пыталась взять в рассрочку понравившейся ей смартфон, но каждый раз получала отказ от банка. В один из рабочих дней продавец попросту украла столь желанный гаджет со склада. А затем обменяла его на аналогичное мобильное устройство, выставленное на продажу на популярном сайте объявлений. Так она сделала, чтобы отвести от себя подозрения.



Пять лет назад, будучи несовершеннолетней, улан-удэнка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.



В содеянном она призналась.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся дознание.



