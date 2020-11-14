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Улан-удэнка так хотела дорогой смартфон, что украла его с работы

Улан-удэнка так хотела дорогой смартфон, что украла его с работы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Смартфон украла продавец-консультант

12 ноября в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже дорогого телефона из складского помещения салона сотовой связи, расположенного в торговом центре. Украденный смартфон стоит 47 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Гаджет украла 20-летний продавец-консультант. Она проработала в торговой точке около двух месяцев.

Трудоустроившись, девушка неоднократно пыталась взять в рассрочку понравившейся ей смартфон, но каждый раз получала отказ от банка. В один из рабочих дней продавец попросту украла столь желанный гаджет со склада. А затем обменяла его на аналогичное мобильное устройство, выставленное на продажу на популярном сайте объявлений. Так она сделала, чтобы отвести от себя подозрения.

Пять лет назад, будучи несовершеннолетней, улан-удэнка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

В содеянном она призналась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся дознание.

кража
 
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