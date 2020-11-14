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Нашлась пропавшая 30-летняя улан-удэнка

Нашлась пропавшая 30-летняя улан-удэнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пропавшая сама вышла на связь

Найдена живой и здоровой пропавшая 30-летняя жительница Улан-Удэ. Она была объявлена в розыск, после того как 1 ноября ушла из дома на улице Кабанская, после чего исчезла. Среди особых примет в ориентировке значилась татуировка в виде якоря на безымянном пальце левой руки и отсутствие пальцев на обеих ногах.

- Горожанка сама вышла на связь с полицией и родственниками после того, как от знакомых узнала о собственном розыске. Информация была распространена в СМИ и социальных сетях, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всё это время улан-удэнка находилась у друзей в Иволгинском районе. «С ней все в порядке», - отметили в полиции.

пропавшие без вести
 
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