«Чёрные лесорубы» обесточили два района Бурятии





Ночью 14 ноября энергетики восстановили централизованное энергоснабжение жителей Баргузинского и Курумканского районов Бурятии, сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь».Как сообщал «Байкал-Daily», днём 13 ноября под отключение электроснабжения попали жители 41 населённого пункта. В их числе Усть-Баргузин, Баргузин, Уро, Баянгол, Могойто. Курумкан, Алла, Аргада, Барагхан, Сахули, Улюнхан, Ярикто и др.С момента отключения до поздней ночи сотрудники «Россети Сибирь» осматривали линию электропередачи и искали повреждение. Ситуация осложнялась протяжённостью линии электропередачи в 73 км, которая проходит в горах и труднодоступной таёжной местности.В два часа ночи энергетикам удалось найти причину технологического нарушения электроснабжения жителей Баргузинского и Курумканского районов. Причиной повреждения воздушной линии электропередачи 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин стало спиленное «чёрными» лесорубами дерево, попавшее на провода. Для поиска нелегальных рубщиков подано заявление в правоохранительные органы.Электроснабжение жителей по нормальной схеме было восстановлено в 14 ноября 4:24.Для скорейшей ликвидации последствий нарушения энергетики привлекали дополнительные силы и средства. В восстановительных работах участвовали 29 человек, 10 единиц техники. Районные администрации и МЧС России оказывали оперативное содействие в проведении аварийно-восстановительных работ.