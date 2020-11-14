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«Чёрные лесорубы» обесточили два района Бурятии

«Чёрные лесорубы» обесточили два района Бурятии
Происшествия,  Фото:"Россети Сибирь!
Крупное отключение электричества произошло в Баргузинском и Курумканском районах

Ночью 14 ноября энергетики восстановили централизованное энергоснабжение жителей Баргузинского и Курумканского районов Бурятии, сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь».

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 13 ноября под отключение электроснабжения попали жители 41 населённого пункта. В их числе Усть-Баргузин, Баргузин, Уро, Баянгол, Могойто. Курумкан, Алла, Аргада, Барагхан, Сахули, Улюнхан, Ярикто и др.

С момента отключения до поздней ночи сотрудники «Россети Сибирь» осматривали линию электропередачи и искали повреждение. Ситуация осложнялась протяжённостью линии электропередачи в 73 км, которая проходит в горах и труднодоступной таёжной местности.

В два часа ночи энергетикам удалось найти причину технологического нарушения электроснабжения жителей Баргузинского и Курумканского районов. Причиной повреждения воздушной линии электропередачи 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин стало спиленное «чёрными» лесорубами дерево, попавшее на провода. Для поиска нелегальных рубщиков подано заявление в правоохранительные органы.



Электроснабжение жителей по нормальной схеме было восстановлено в 14 ноября 4:24.

Для скорейшей ликвидации последствий нарушения энергетики привлекали дополнительные силы и средства. В восстановительных работах участвовали 29 человек, 10 единиц техники. Районные администрации и МЧС России оказывали оперативное содействие в проведении аварийно-восстановительных работ.
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