В Улан-Удэ по пожарной лестнице спасли трёх взрослых и ребёнка

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар произошёл в подъезде многоэтажного дома



Сегодня около часа дня на телефон спасения «112» поступило сообщение о возгорании электрического щитка в многоэтажке по улице Гагарина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



На место выехали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Спустя четыре минуты пожарные приступили к тушению пожара.



Спустя 12 минут очаг был полностью ликвидирован. Из подъезда самостоятельно вышли 50 человек.



- С помощью пожарной лестницы эвакуировано четыре человека, в том числе один ребёнок, - сообщил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Сергей Степанов.



Всего к ликвидации пожара привлекались 12 человек и пять единиц техники.



