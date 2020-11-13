Пожар произошёл в подъезде многоэтажного дома
Сегодня около часа дня на телефон спасения «112» поступило сообщение о возгорании электрического щитка в многоэтажке по улице Гагарина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
На место выехали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Спустя четыре минуты пожарные приступили к тушению пожара.
Спустя 12 минут очаг был полностью ликвидирован. Из подъезда самостоятельно вышли 50 человек.
- С помощью пожарной лестницы эвакуировано четыре человека, в том числе один ребёнок, - сообщил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Сергей Степанов.
Всего к ликвидации пожара привлекались 12 человек и пять единиц техники.
В Улан-Удэ по пожарной лестнице спасли трёх взрослых и ребёнка
Происшествия, Фото:
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