Аферисты замаскировали свой номер под реально существующий
Телефонные аферисты обманом уговорили ангарчанина оформить «зеркальный» кредит на 250 тысяч рублей и перевести им деньги. При этом они замаскировали номер исходящего вызова под реально существующий телефонный номер банка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Жертвой аферистов стал 24-летний ангарчанин. Позвонивший ему незнакомец представился «специалистом службы безопасности банка». Он сообщил, что кто-то пытается оформить на парня кредит, а через несколько минут ему перезвонят с другого номера, чтобы объяснить, как действовать дальше.
Молодой человек решил проверить подлинность номера и на самом деле обнаружил его на официальном сайте банка. Поверив, что всё, что ему говорят, правда, ангарчанин оформил на себя так называемый «зеркальный кредит» в размере 250 тысяч рублей, а потом перевёл всю сумму на номера телефонов, которые ему указали аферисты.
Затем молодой человек решил позвонить на горячую линию банка, указанную на обороте карты. Реальные работники банка ему сообщили, что он стал жертвой телефонных аферистов.
Полиция предупреждает, что мошенники постоянно совершенствуют свои технические навыки используя различные программные сервисы, позволяющие в том числе имитировать любые телефонные номера.
Мошенники обманули ангарчанина, позвонив с официального номера банка
Происшествия, Фото:
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