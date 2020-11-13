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В Бурятии ищут причину крупного отключения электричества

В Бурятии ищут причину крупного отключения электричества
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электричество пропадало в двух районах республики

Сегодня, 13 ноября в 12.41 часов в Бурятии произошло технологическое нарушение на воздушной линии электропередачи 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин. В результате было нарушено электроснабжение ряда населённых пунктов в Баргузинском и Курумканском районах, сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь» в Бурятии.

В Баргузинском районе это посёлки Усть-Баргузин, Баргузин, Уро, Баянгол, Могойто. В Курумканском районе – Курумкан, Алла, Аргада, Барагхан, Сахули, Улюнхан, Ярикто.

Через час специалисты Россети Сибирь в Бурятии восстановили электроснабжение потребителей по резервной схеме.

В 13.48 часов энергетики запустили дизельные электростанции и газо-турбинные установки для резервного подключения потребителей. В 14.20 был запитан Баргузин.

Сейчас продолжается обход-осмотр линии электропередачи, чтобы установить причину нарушения и восстановить электроснабжение по обычной схеме. В восстановительных работах задействованы двух бригады (шесть человек), две единицы техники. 
отключение света
 
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