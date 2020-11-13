Они успели скрыться от лесников, но вскоре были пойманы
Во время патрулирования в лесах Прибайкальского района Бурятии сотрудники лесничества услышали звук бензопилы. По звуку лесники определили место рубки. Подойдя ближе, они увидели автомобиль, а рядом с ним мужчин, которые заготавливали древесину.
«Чёрные» лесорубы заметили лесников и успели уехать. Однако вскоре были задержаны.
Мужчины заготовили около трёх кубометров древесины в защитных лесах. Общий ущерб составил более 65 тысяч рублей.
Древесина, автомобиль Mitsubishi Canter и бензопила были изъяты.
В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии «чёрных» лесорубов вычислили по звуку пилы
Происшествия, Фото:
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