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В Бурятии «чёрных» лесорубов вычислили по звуку пилы

В Бурятии «чёрных» лесорубов вычислили по звуку пилы
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Они успели скрыться от лесников, но вскоре были пойманы

Во время патрулирования в лесах Прибайкальского района Бурятии сотрудники лесничества услышали звук бензопилы. По звуку лесники определили место рубки. Подойдя ближе, они увидели автомобиль, а рядом с ним мужчин, которые заготавливали древесину.

«Чёрные» лесорубы заметили лесников и успели уехать. Однако вскоре были задержаны.

Мужчины заготовили около трёх кубометров древесины в защитных лесах. Общий ущерб составил более 65 тысяч рублей.

Древесина, автомобиль Mitsubishi Canter и бензопила были изъяты.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 
черные лесорубы
 
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