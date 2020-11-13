В Бурятии «чёрных» лесорубов вычислили по звуку пилы

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Они успели скрыться от лесников, но вскоре были пойманы



Во время патрулирования в лесах Прибайкальского района Бурятии сотрудники лесничества услышали звук бензопилы. По звуку лесники определили место рубки. Подойдя ближе, они увидели автомобиль, а рядом с ним мужчин, которые заготавливали древесину.



«Чёрные» лесорубы заметили лесников и успели уехать. Однако вскоре были задержаны.



Мужчины заготовили около трёх кубометров древесины в защитных лесах. Общий ущерб составил более 65 тысяч рублей.



Древесина, автомобиль Mitsubishi Canter и бензопила были изъяты.



В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

