Зимой штрафы становятся больше, чем летом
В Бурятии увеличен штраф за незаконную рубку деревьев, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
- В зимний период, а именно с ноября по январь штраф за незаконную рубку, выкапывание и уничтожение деревьев хвойных пород увеличивается в два раза при расчёте размера вреда, - сообщили в агентстве.
Размер вреда рассчитывается из определения категории лесов, породы хвойного дерева, а также размера нанесённого ущерба окружающей среде и захламления территории порубочными остатками.
- Это связано не только с увеличением спроса на древесину в связи с отопительным сезоном. Заготовка деревьев в зимний период наносит гораздо больше ущерба окружающим деревьям, чем в летний период. Кроме того, эта мера связана с тем, что к новому году заготавливают ещё совсем молодые сосны, которые ещё могут дать семена. Поэтому для их защиты был разработан пункт, который предусматривает увеличение штрафов в зимний период, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства, Виктор Томин.
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. В случае, если ущерб, причинённый лесному фонду, составляет более 5000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях в лесах жители Бурятии могут сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.
В Бурятии увеличили штраф за незаконную рубку
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