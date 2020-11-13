В Бурятии увеличили штраф за незаконную рубку

Зимой штрафы становятся больше, чем летом



В Бурятии увеличен штраф за незаконную рубку деревьев, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.



- В зимний период, а именно с ноября по январь штраф за незаконную рубку, выкапывание и уничтожение деревьев хвойных пород увеличивается в два раза при расчёте размера вреда, - сообщили в агентстве.



Размер вреда рассчитывается из определения категории лесов, породы хвойного дерева, а также размера нанесённого ущерба окружающей среде и захламления территории порубочными остатками.



- Это связано не только с увеличением спроса на древесину в связи с отопительным сезоном. Заготовка деревьев в зимний период наносит гораздо больше ущерба окружающим деревьям, чем в летний период. Кроме того, эта мера связана с тем, что к новому году заготавливают ещё совсем молодые сосны, которые ещё могут дать семена. Поэтому для их защиты был разработан пункт, который предусматривает увеличение штрафов в зимний период, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства, Виктор Томин.



Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. В случае, если ущерб, причинённый лесному фонду, составляет более 5000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях в лесах жители Бурятии могут сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.





