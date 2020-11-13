 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

В Бурятии увеличили штраф за незаконную рубку

В Бурятии увеличили штраф за незаконную рубку
Происшествия, 
Зимой штрафы становятся больше, чем летом

В Бурятии увеличен штраф за незаконную рубку деревьев, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.

- В зимний период, а именно с ноября по январь штраф за незаконную рубку, выкапывание и уничтожение деревьев хвойных пород увеличивается в два раза при расчёте размера вреда, - сообщили в агентстве.

Размер вреда рассчитывается из определения категории лесов, породы хвойного дерева, а также размера нанесённого ущерба окружающей среде и захламления территории порубочными остатками.

- Это связано не только с увеличением спроса на древесину в связи с отопительным сезоном. Заготовка деревьев в зимний период наносит гораздо больше ущерба окружающим деревьям, чем в летний период. Кроме того, эта мера связана с тем, что к новому году заготавливают ещё совсем молодые сосны, которые ещё могут дать семена. Поэтому для их защиты был разработан пункт, который предусматривает увеличение штрафов в зимний период, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства, Виктор Томин.

Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. В случае, если ущерб, причинённый лесному фонду, составляет более 5000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях в лесах жители Бурятии могут сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.


штраф незаконная рубка черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии увеличили штраф за незаконную рубку
В Бурятии увеличили штраф за незаконную рубку
Происшествия, 13.11.2020
Зимой штрафы становятся больше, чем летом
В Забайкалье пресекли контрабанду в Китай 137 рогов сайгака
В Забайкалье пресекли контрабанду в Китай 137 рогов сайгака
Происшествия, 13.11.2020
Трое контрабандистов предстали перед судом
В Бурятии устроили «собачий геноцид»
В Бурятии устроили «собачий геноцид»
Происшествия, 13.11.2020
Люди начали самосуд над псами из-за смерти ребёнка, загрызенного домашней собакой
В Улан-Удэ друзья устроили наркопритон
В Улан-Удэ друзья устроили наркопритон
Происшествия, 13.11.2020
Приятели получили сроки за опийный наркопритон
Житель Бурятии ловил омуль сетями в местах нереста
Житель Бурятии ловил омуль сетями в местах нереста
Происшествия, 13.11.2020
Ущерб составил более 145 тысяч рублей
В Бурятии поймали 18-летнего рэкетира
В Бурятии поймали 18-летнего рэкетира
Происшествия, 13.11.2020
Рэкетир вымогал деньги у студентов
В Улан-Удэ подросток с другом угнали машину
В Улан-Удэ подросток с другом угнали машину
Происшествия, 13.11.2020
Юные угонщики покатались на авто и украли вещи
В Иркутской области воров нашли по следам на снегу
В Иркутской области воров нашли по следам на снегу
Происшествия, 13.11.2020
Раскрыта кража имущества стоимостью более 350 тысяч рублей
В Улан-Удэ собака вырвала кусок мяса из ноги ребёнка
В Улан-Удэ собака вырвала кусок мяса из ноги ребёнка
Происшествия, 12.11.2020
Собака напала на ребёнка на детской площадке
В Бурятии пьяные водители предлагают взятки от 5 до 50 тысяч
В Бурятии пьяные водители предлагают взятки от 5 до 50 тысяч
Происшествия, 12.11.2020
Один пьяный водитель предлагал освидетельствовать вместо себя другого человека

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^