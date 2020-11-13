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В Иркутской области нападение собак закончилось гибелью косули

В Иркутской области нападение собак закончилось гибелью косули
Происшествия,  Фото:отдел науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Безнадзорные псы загнали животное на «пики» металлического забора

12 ноября в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области произошло очередное нападение безнадзорных собак на дикое животное. К сожалению, на этот раз оно закончилось гибелью.

Собаки пригнали в посёлок Большая речка самку косули. Испуганное животное, убегая от преследования, напоролось на металлическую изгородь и получило тяжёлые травмы. Спасти косулю не удалось.

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» направит в администрации населённых пунктов, прилегающих к национальному парку, обращение с просьбой произвести отлов безнадзорных собак. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
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