В Иркутской области нападение собак закончилось гибелью косули

Происшествия, Фото: отдел науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Безнадзорные псы загнали животное на «пики» металлического забора



12 ноября в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области произошло очередное нападение безнадзорных собак на дикое животное. К сожалению, на этот раз оно закончилось гибелью.



Собаки пригнали в посёлок Большая речка самку косули. Испуганное животное, убегая от преследования, напоролось на металлическую изгородь и получило тяжёлые травмы. Спасти косулю не удалось.



ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» направит в администрации населённых пунктов, прилегающих к национальному парку, обращение с просьбой произвести отлов безнадзорных собак. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

