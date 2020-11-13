В Забайкалье пресекли контрабанду в Китай 137 рогов сайгака





В Забайкальском крае Пограничное управление ФСБ и УФСБ пресекли канал контрабанды рогов краснокнижного сайгака. Всего было изъято 137 рогов. Их планировали тайком вывезти в Китай.- В рамках возбуждённого уголовного дела установлена причастность к контрабандной деятельности трёх граждан России, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю.Все фигуранты дела признаны судом виновными. Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком три года.