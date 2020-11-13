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В Забайкалье пресекли контрабанду в Китай 137 рогов сайгака

В Забайкалье пресекли контрабанду в Китай 137 рогов сайгака
Происшествия,  Фото:Пограничное управление ФСБ по Забайкальскому краю
Трое контрабандистов предстали перед судом

В Забайкальском крае Пограничное управление ФСБ и УФСБ пресекли канал контрабанды рогов краснокнижного сайгака. Всего было изъято 137 рогов. Их планировали тайком вывезти в Китай. 



- В рамках возбуждённого уголовного дела установлена причастность к контрабандной деятельности трёх граждан России, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю.

Все фигуранты дела признаны судом виновными. Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком три года.



контрабанда
 
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