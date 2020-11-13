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Жителя Бурятии осудили за вылетевшую из окна пассажирку

Жителя Бурятии осудили за вылетевшую из окна пассажирку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Аварию устроил пьяный водитель

22-летний житель Баунтовского района Бурятии предстал перед судом за ДТП, совершённое в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла ранним утром в мае в селе Багдарин. Автомобиль «УАЗ-3962», именуемый в народе «таблеткой», врезался в автогрейдер. 

За рулём отечественного автомобиля находился молодой человек. Он не справился с рулевым управление и на высокой скорости врезался в дорожную технику. Кроме пьяного водителя, в УАЗике находились две пассажирки, также пьяные.

В результате ДТП водитель и пассажирка вылетели из автомобиля через лобовое стекло. Они были госпитализированы. Другой пассажирке медики оказали помощь и отпустили домой.

Водитель получил тяжкие телесные повреждения, а его пассажирки - телесные повреждения средней тяжести.

В судебном заседании молодой человек полностью вину признал, уголовное дело рассмотрено в порядке особого производства.

- Действия подсудимого суд квалифицировал по ст. 264.1 УК, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Суд счёл необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому полное признание вины, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Водителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года.

Также молодой человек на два года лишён водительских прав.

Приговор суда вступил в законную силу.
ДТП
 
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