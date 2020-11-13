Аварию устроил пьяный водитель
22-летний житель Баунтовского района Бурятии предстал перед судом за ДТП, совершённое в состоянии алкогольного опьянения.
Авария произошла ранним утром в мае в селе Багдарин. Автомобиль «УАЗ-3962», именуемый в народе «таблеткой», врезался в автогрейдер.
За рулём отечественного автомобиля находился молодой человек. Он не справился с рулевым управление и на высокой скорости врезался в дорожную технику. Кроме пьяного водителя, в УАЗике находились две пассажирки, также пьяные.
В результате ДТП водитель и пассажирка вылетели из автомобиля через лобовое стекло. Они были госпитализированы. Другой пассажирке медики оказали помощь и отпустили домой.
Водитель получил тяжкие телесные повреждения, а его пассажирки - телесные повреждения средней тяжести.
В судебном заседании молодой человек полностью вину признал, уголовное дело рассмотрено в порядке особого производства.
- Действия подсудимого суд квалифицировал по ст. 264.1 УК, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Суд счёл необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому полное признание вины, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
Водителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года.
Также молодой человек на два года лишён водительских прав.
Приговор суда вступил в законную силу.
Жителя Бурятии осудили за вылетевшую из окна пассажирку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Зимой штрафы становятся больше, чем летом
Трое контрабандистов предстали перед судом
Аварию устроил пьяный водитель
Пешеход не получил серьёзных травм
Люди начали самосуд над псами из-за смерти ребёнка, загрызенного домашней собакой
Приятели получили сроки за опийный наркопритон
Он хранил 31 грамм наркотика
Ущерб составил более 145 тысяч рублей
Рэкетир вымогал деньги у студентов
Труп обнаружили спасатели
Юные угонщики покатались на авто и украли вещи
Раскрыта кража имущества стоимостью более 350 тысяч рублей
Мошенницы отделались штрафом
Собака напала на ребёнка на детской площадке
Один пьяный водитель предлагал освидетельствовать вместо себя другого человека