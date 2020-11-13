Пешеход не получил серьёзных травм
Летом 2020 года в Баунтовском районе Бурятии 29-летний мужчина с просроченными водительскими правами сел за руль автомобиля. Водитель не справился с управлением и сбил пешехода. Пострадавшему был причинён лёгкий вред здоровью.
В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, суд учёл полное признание вины. Отягчающим обстоятельством явилось повторное совершение аналогичного административного правонарушения.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на пять тысяч рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
В Бурятии оштрафовали водителя без прав, сбившего пешехода
Происшествия, Фото:
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