В Бурятии оштрафовали водителя без прав, сбившего пешехода

Пешеход не получил серьёзных травм



Летом 2020 года в Баунтовском районе Бурятии 29-летний мужчина с просроченными водительскими правами сел за руль автомобиля. Водитель не справился с управлением и сбил пешехода. Пострадавшему был причинён лёгкий вред здоровью.



В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, суд учёл полное признание вины. Отягчающим обстоятельством явилось повторное совершение аналогичного административного правонарушения.



Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на пять тысяч рублей.



Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



