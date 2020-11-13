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В Бурятии устроили «собачий геноцид»

В Бурятии устроили «собачий геноцид»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди начали самосуд над псами из-за смерти ребёнка, загрызенного домашней собакой

В Заиграевском районе Бурятии сельчане ополчились на бродячих собак. Это случилось после трагического случая, когда в посёлке Заиграево домашняя собака на привязи до смерти загрызла шестилетнюю девочку. Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 10 ноября. Искусанную малышку обнаружил отец и её тут же доставили в больницу, но жизнь девочки спасти не удалось. 

Тревогу по поводу расправы над собаками в Заиграево забили зооволонтёры из фонда «Собака счастья». Они рассказали «Байкал-Daily», что в посёлке образовалась так называемая «инициативная группа», в которую вошли молодые люди в возрасте от 23 до 35 лет. Они предлагают истребить бездомных собак.

По словам одного из сельчан, которому также предлагали вступить в эту группу, молодые люди уже утопили шесть беспородных щенков в колодце по улице Октябрьская. Нападающие мотивируют свои действия тем, что бездомные собаки «агрессивны на генетическом уровне».

- Орудуют в вечернее время. Отлавливают собак, душат и выкидывают за пределами посёлка, - рассказал местный житель. 

По его словам, задушили уже четырёх собак.

Пост о том, что в Заиграево появились истребители бродячих псов, опубликовали также в паблике «Весь Улан-Удэ». Подписчики оказались в шоке от «инициаторов». Люди делятся: «Жестокость и кровожадность, прикрытая благими намерениями», «Неужели все собаки виноваты? Глава Заиграевского района должен решить вопрос в отношении собак, почему он ничего не делает? Люди, я прошу вас не убивать животных! Неужели животные родились, чтобы вы их убили? Неужели мы так жестоки?», «Видимо Бог обделил их и не дал мозгов».

Также пользователи обращают особое внимание, что шестилетнюю девочку загрызла домашняя собака, которая давно жила в семье, а не бездомная. «При чём тут остальные собаки?» - задаются вопросом жители Бурятии. Они также напоминают, что бездомные псы на улицах появляются от того, что местные сами не стерилизуют своих питомцев, а щенков выкидывают на улицу.

В фонде «Собака счастья» также отмечают, что в Заиграево несколько месяцев назад заживо сожгли дворовых кошек. Волонтёры просят быть начеку и снимать любую подозрительную активность. За жестокое обращение с животными живодёров можно привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщал «Байкал-Daily», в среду бродячая собака в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ набросилась на мальчика. Она сильно покусала ребёнка, буквально вырвав из ноги кусок мяса. 
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