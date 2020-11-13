Приятели получили сроки за опийный наркопритон
В 2019 году в Улан-Удэ двое друзей-наркоманов устроили в доме наркопритон. Они содержали притон с ноября 2019 года по июнь 2020 года. В доме посетителям предлагался ацетилированный опий, который друзья изготавливали самостоятельно.
Друзья вместе наводили порядок в доме, убирали использованные предметы и вещества, проветривали помещение. В качестве вознаграждения мужчины получали ингредиенты для изготовления наркотиков.
Суд квалифицировал их действия по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Содержание притона, совершённое группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
В качестве смягчающих обстоятельств одного из подсудимых суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родителей пенсионного возраста, а также совершеннолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств нет.
Железнодорожный районный суд назначил ему два года условно с испытательным сроком два года.
Для второго участника дела смягчающими обстоятельствами также стало раскаяние, признание вины, несовершеннолетний ребёнок, а также престарелая бабушка на иждивении, нуждающаяся в присмотре. Отягчающим обстоятельством суд признал особо опасный рецидив преступлений, поскольку мужчина уже дважды сидел в колонии.
Суд приговорил его двум годам колонии особого режима.
Приговор вступил в законную силу.
В Улан-Удэ друзья устроили наркопритон
Происшествия, Фото:
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