В Улан-Удэ друзья устроили наркопритон

Происшествия, Фото: из архива

Приятели получили сроки за опийный наркопритон



В 2019 году в Улан-Удэ двое друзей-наркоманов устроили в доме наркопритон. Они содержали притон с ноября 2019 года по июнь 2020 года. В доме посетителям предлагался ацетилированный опий, который друзья изготавливали самостоятельно.



Друзья вместе наводили порядок в доме, убирали использованные предметы и вещества, проветривали помещение. В качестве вознаграждения мужчины получали ингредиенты для изготовления наркотиков.



Суд квалифицировал их действия по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Содержание притона, совершённое группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



В качестве смягчающих обстоятельств одного из подсудимых суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родителей пенсионного возраста, а также совершеннолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств нет.



Железнодорожный районный суд назначил ему два года условно с испытательным сроком два года.



Для второго участника дела смягчающими обстоятельствами также стало раскаяние, признание вины, несовершеннолетний ребёнок, а также престарелая бабушка на иждивении, нуждающаяся в присмотре. Отягчающим обстоятельством суд признал особо опасный рецидив преступлений, поскольку мужчина уже дважды сидел в колонии.



Суд приговорил его двум годам колонии особого режима.



Приговор вступил в законную силу.

