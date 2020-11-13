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У жителя в Бурятии нашли гашиш в кладовке

У жителя в Бурятии нашли гашиш в кладовке
Происшествия, 
Он хранил 31 грамм наркотика

10 ноября полицейские нашли гашишное масло в кладовке у 37-летнего жителя села Убур-Киреть Кятинского района Бурятии. Вес наркотика составил 31 грамм.

Мужчина был освидетельствован на предмет потребления наркотиков. Результат оказался положительным, в связи с чем он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.

Ранее он был судим за имущественные преступления. На данный момент не работает.

Возбуждено уголовное дело.

наркотики
 
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