У жителя в Бурятии нашли гашиш в кладовке

Возбуждено уголовное дело.





10 ноября полицейские нашли гашишное масло в кладовке у 37-летнего жителя села Убур-Киреть Кятинского района Бурятии. Вес наркотика составил 31 грамм.Мужчина был освидетельствован на предмет потребления наркотиков. Результат оказался положительным, в связи с чем он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.Ранее он был судим за имущественные преступления. На данный момент не работает.