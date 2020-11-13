Труп обнаружили спасатели
10 ноября спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозёрск поступило сообщение от службы «112». Женщина, проживающая в Гусиноозёрске, уже несколько дней не выходила на связь. Дверь квартиры была заперта.
Спасатели приехали на место. Они проникли в квартиру на третьем этаже через смежный балкон.
- Мы осмотрели пустую квартиру и зашли в ванную комнату. Там обнаружили тело женщины, - рассказывает начальник поисково-спасательного отряда №3 Василий Коновалов. – Тело женщины находилось в самой ванной.
Спасатели передали его медикам и сотрудникам полиции, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии нашли труп в запертой квартире
Происшествия, Фото:
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