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В Бурятии нашли труп в запертой квартире

В Бурятии нашли труп в запертой квартире
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Труп обнаружили спасатели

10 ноября спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозёрск поступило сообщение от службы «112». Женщина, проживающая в Гусиноозёрске, уже несколько дней не выходила на связь. Дверь квартиры была заперта.

Спасатели приехали на место. Они проникли в квартиру на третьем этаже через смежный балкон.

- Мы осмотрели пустую квартиру и зашли в ванную комнату. Там обнаружили тело женщины, - рассказывает начальник поисково-спасательного отряда №3 Василий Коновалов. – Тело женщины находилось в самой ванной.

Спасатели передали его медикам и сотрудникам полиции, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

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