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В Улан-Удэ подросток с другом угнали машину

В Улан-Удэ подросток с другом угнали машину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Юные угонщики покатались на авто и украли вещи

В конце октября 16-летний подросток со своим 19-летним другом взломали дверь и вошли в гараж в Октябрьском районе Улан-Удэ. Оттуда они угнали отечественное авто. Покатавшись, парни бросили её в том же микрорайоне неподалеку от железнодорожных путей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Из машины друзья украли детское кресло, набор автомобильных ключей, компрессор, а также сняли с машины карбюратор и аккумулятор. Ущерб составил около 26 тысяч рублей.

16-летний улан-удэнец ранее помещался в спецучреждение закрытого типа в другом регионе за серию краж. Сейчас он также привлекается к уголовной ответственности за ряд имущественных преступлений, совершённых в Улан-Удэ - как единолично, так и группой лиц по предварительному сговору. Его подельник ранее не судим.

Возбуждены уголовные дела об угоне и краже.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в селе Багдарин задержали двух подростков за угон автомобиля УАЗ. Друзья угнали машину и катались по районному центру.

угон
 
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