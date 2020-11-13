В Иркутской области воров нашли по следам на снегу

















Транспортным полицейским в Иркутской области позвонил сотрудник «Желдорохраны» и сообщил о том, что на территории железнодорожного предприятия в городе Нижнеудинск в гараже повреждена деревянная дверь. Выяснилось, что из гаража украли железнодорожные детали и медную проволоку, а из находящегося рядом с гаражом офисного помещения предприятия - электроинструменты, офисную технику, спецодежду, рации, антисептики и медицинские маски. Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей.На снегу полицейские обнаружили следы, ведущие к железнодорожному переезду.В итоге благодаря следам были задержаны два безработных местных жителя, совершивших кражу. Украденное имущество изъято и возвращено собственнику.Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.