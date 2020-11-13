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В Иркутской области воров нашли по следам на снегу

В Иркутской области воров нашли по следам на снегу
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Раскрыта кража имущества стоимостью более 350 тысяч рублей

Транспортным полицейским в Иркутской области позвонил сотрудник «Желдорохраны» и сообщил о том, что на территории железнодорожного предприятия в городе Нижнеудинск в гараже повреждена деревянная дверь. Выяснилось, что из гаража украли железнодорожные детали и медную проволоку, а из находящегося рядом с гаражом офисного помещения предприятия - электроинструменты, офисную технику, спецодежду, рации, антисептики и медицинские маски. Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей.



На снегу полицейские обнаружили следы, ведущие к железнодорожному переезду.

В итоге благодаря следам были задержаны два безработных местных жителя, совершивших кражу. Украденное имущество изъято и возвращено собственнику.

Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



кража
 
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