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Мошенницы из Иркутской области обещали работу на свинокомплексе

Мошенницы из Иркутской области обещали работу на свинокомплексе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенницы отделались штрафом

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней и 51-летней ранее не судимых жительниц города Усолье-Сибирское и Усольского района. Они вытягивали деньги, давая ложные обещания трудоустроить людей на «Усольский свинокомплекс».

- Согласно материалам уголовного дела, женщины подыскивали желающих устроиться на работу на СХПК «Усольский свинокомплекс». Представляясь его работниками, обещали за определенную плату помочь в осуществлении желания потерпевших. Роли у них были заранее распределены. Одна из женщин подыскивала потенциальных «клиентов», а вторая встречалась с жертвой преступления, либо по телефону подтверждала, что якобы действительно работает на вышеназванном предприятии и может помочь в трудоустройстве. При этом сообщала, что на предприятии проводится сокращение работников пенсионного возраста и поэтому имеется возможность устроиться на освободившиеся должности, - сообщает Усольский городской суд.

Аферистка просила собрать определённый пакет документов и фотографии, необходимые для устройства на работу и называла необходимую сумму, которую следовало заплатить за услугу. Всего следствие установило 18 потерпевших. Суммы, передаваемые «клиентами» варьировались от 30 до 95 тысяч рублей.

Подсудимые полностью признали свою вину в совершении мошенничества. В некоторых случаях 40-летняя женщина действовала без помощи своей напарницы и смогла обмануть большую часть потерпевших в одиночку.

Суд освободил женщин от уголовной ответственности, прекратив в отношении них уголовное преследование и уголовное дело по нереабилитирующим обстоятельствам. В отношении 40-летней женщины суд взыскал штраф по 15 эпизодам, в отношении 51-летней суд по 4 эпизодам преступления по 8 тысяч рублей за каждый. Всего штраф взыскан в сумме 120 тысяч рублей и 32 тысячи рублей соответственно, уточнили в Усольском городском суде.


мошенничество
 
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