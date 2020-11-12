В Бурятии пьяные водители предлагают взятки от 5 до 50 тысяч

Один пьяный водитель предлагал освидетельствовать вместо себя другого человека



За 10 месяцев в Бурятии сотрудники ДПС подали 23 уведомления о попытках дать им взятки. Материалы по всем фактам направлены в следственные органы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Так, 23 сентября инспекторы ДПС остановили машину с пьяным водителем на улице Борсоева. 23-летний молодой человек предложил освидетельствовать вместо себя другого человека. А затем и вовсе попытался подкупить сотрудников 10 тысячами рублей.



Ранее этот молодой человек уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, а сейчас он сел за руль, будучи лишённым водительских прав. Инспекторы ДПС от взятки отказались, а любитель пьяной езды предстанет перед судом.



Похожий случай зарегистрирован в Улан-Удэ 6 октября. Задержанный на улице Сосновая 34-летний нетрезвый автомобилист предложил сотрудникам ГИБДД пять тысяч за несоставление протокола.



9 октября в селе Слобода Бичурского района 58-летний пьяный водитель попытался «договориться» с сотрудниками ДПС о непривлечении его к ответственности. Мужчина стал предлагать полицейским взятку в 50 тысяч рублей. И хотя инспекторы предупредили его о противозаконности его предложения, он настаивал на своём.



В итоге, не получив положительного ответа, в патрульном автомобиле гражданин отказался от освидетельствования на состояние опьянения.



Полиция напоминает, что дача взятки должностному лицу наказывается крупным штрафом либо лишением свободы. Уголовная ответственность за взятку должностному лицу наступает с 16 лет.



- Служебный автотранспорт сотрудников ГИБДД оборудован системой видеофиксации, записывающей все действия сотрудников и граждан, находящихся в салоне автомобиля, - отмечают в министерстве внутренних дел.



Сообщить о фактах коррупции можно по «телефону доверия» МВД по Бурятии 8 (3012) 292-292.

