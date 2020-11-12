 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Бурятии пьяные водители предлагают взятки от 5 до 50 тысяч

В Бурятии пьяные водители предлагают взятки от 5 до 50 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один пьяный водитель предлагал освидетельствовать вместо себя другого человека

За 10 месяцев в Бурятии сотрудники ДПС подали 23 уведомления о попытках дать им взятки. Материалы по всем фактам направлены в следственные органы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Так, 23 сентября инспекторы ДПС остановили машину с пьяным водителем на улице Борсоева. 23-летний молодой человек предложил освидетельствовать вместо себя другого человека. А затем и вовсе попытался подкупить сотрудников 10 тысячами рублей.

Ранее этот молодой человек уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, а сейчас он сел за руль, будучи лишённым водительских прав. Инспекторы ДПС от взятки отказались, а любитель пьяной езды предстанет перед судом.

Похожий случай зарегистрирован в Улан-Удэ 6 октября. Задержанный на улице Сосновая 34-летний нетрезвый автомобилист предложил сотрудникам ГИБДД пять тысяч за несоставление протокола.

9 октября в селе Слобода Бичурского района 58-летний пьяный водитель попытался «договориться» с сотрудниками ДПС о непривлечении его к ответственности. Мужчина стал предлагать полицейским взятку в 50 тысяч рублей. И хотя инспекторы предупредили его о противозаконности его предложения, он настаивал на своём.

В итоге, не получив положительного ответа, в патрульном автомобиле гражданин отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

Полиция напоминает, что дача взятки должностному лицу наказывается крупным штрафом либо лишением свободы. Уголовная ответственность за взятку должностному лицу наступает с 16 лет.

- Служебный автотранспорт сотрудников ГИБДД оборудован системой видеофиксации, записывающей все действия сотрудников и граждан, находящихся в салоне автомобиля, - отмечают в министерстве внутренних дел.

Сообщить о фактах коррупции можно по «телефону доверия» МВД по Бурятии 8 (3012) 292-292.
взятка водители алкогольное опьянение ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пьяные водители предлагают взятки от 5 до 50 тысяч
В Бурятии пьяные водители предлагают взятки от 5 до 50 тысяч
Происшествия, 12.11.2020
Один пьяный водитель предлагал освидетельствовать вместо себя другого человека
В Улан-Удэ мать нанесла дочери 13 ножевых
В Улан-Удэ мать нанесла дочери 13 ножевых
Происшествия, 12.11.2020
Раненой помогли незнакомые люди
Председатель профсоюза в Братске присвоила 800 тысяч
Председатель профсоюза в Братске присвоила 800 тысяч
Происшествия, 12.11.2020
Женщина транжирила чужие деньги два года
В Бурятии мужчина провалился под лёд на Байкале
В Бурятии мужчина провалился под лёд на Байкале
Происшествия, 12.11.2020
Инцидент произошёл в Кабанском районе
Житель Иркутской области из мести поджёг машину
Житель Иркутской области из мести поджёг машину
Происшествия, 12.11.2020
Молодой человек решил спалить машину отца своего оппонента
В Бурятии «столкнулись» автобус с бензовозом
В Бурятии «столкнулись» автобус с бензовозом
Происшествия, 12.11.2020
Учения проводятся на федеральной трассе
В Иркутской области 23-летний мотоциклист погиб под поездом
В Иркутской области 23-летний мотоциклист погиб под поездом
Происшествия, 12.11.2020
Машинист применил экстренное торможение, но было поздно
В Бурятии пешеходы чаще всего гибнут во вторник
В Бурятии пешеходы чаще всего гибнут во вторник
Происшествия, 12.11.2020
В Улан-Удэ появятся новые камеры, фиксирующие непропуск пешеходов
В Бурятии фура уехала в кювет
В Бурятии фура уехала в кювет
Происшествия, 12.11.2020
На помощь водителю фуры пришли пожарные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^