Один пьяный водитель предлагал освидетельствовать вместо себя другого человека
За 10 месяцев в Бурятии сотрудники ДПС подали 23 уведомления о попытках дать им взятки. Материалы по всем фактам направлены в следственные органы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Так, 23 сентября инспекторы ДПС остановили машину с пьяным водителем на улице Борсоева. 23-летний молодой человек предложил освидетельствовать вместо себя другого человека. А затем и вовсе попытался подкупить сотрудников 10 тысячами рублей.
Ранее этот молодой человек уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, а сейчас он сел за руль, будучи лишённым водительских прав. Инспекторы ДПС от взятки отказались, а любитель пьяной езды предстанет перед судом.
Похожий случай зарегистрирован в Улан-Удэ 6 октября. Задержанный на улице Сосновая 34-летний нетрезвый автомобилист предложил сотрудникам ГИБДД пять тысяч за несоставление протокола.
9 октября в селе Слобода Бичурского района 58-летний пьяный водитель попытался «договориться» с сотрудниками ДПС о непривлечении его к ответственности. Мужчина стал предлагать полицейским взятку в 50 тысяч рублей. И хотя инспекторы предупредили его о противозаконности его предложения, он настаивал на своём.
В итоге, не получив положительного ответа, в патрульном автомобиле гражданин отказался от освидетельствования на состояние опьянения.
Полиция напоминает, что дача взятки должностному лицу наказывается крупным штрафом либо лишением свободы. Уголовная ответственность за взятку должностному лицу наступает с 16 лет.
- Служебный автотранспорт сотрудников ГИБДД оборудован системой видеофиксации, записывающей все действия сотрудников и граждан, находящихся в салоне автомобиля, - отмечают в министерстве внутренних дел.
Сообщить о фактах коррупции можно по «телефону доверия» МВД по Бурятии 8 (3012) 292-292.
В Бурятии пьяные водители предлагают взятки от 5 до 50 тысяч
Происшествия, Фото:
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