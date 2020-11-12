Житель Бурятии выстрелил в голову своей жене

Женщину спас её сын



Вечером 10 ноября в селе Онохой Иволгинского района Бурятии 43-летний мужчина вернулся домой от соседей. После этого он начал ругаться с женой. Во время ссоры пьяный мужчина достал из кладовки винтовку и выстрелил в голову супруге.



После расправы он вернулся обратно к соседям. Когда мужчины уже не было, домой вернулся их несовершеннолетний сын. Мальчик вызвал скорую помощь.



- В лечебном учреждении потерпевшей оказана своевременная медицинская помощь, благодаря которой удалось сохранить жизнь, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.



Мужчина был задержан и на допросе дал подробные показания учинённой расправы. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Сейчас задержанный находится под стражей.

