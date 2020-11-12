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Житель Бурятии выстрелил в голову своей жене

Житель Бурятии выстрелил в голову своей жене
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщину спас её сын

Вечером 10 ноября в селе Онохой Иволгинского района Бурятии 43-летний мужчина вернулся домой от соседей. После этого он начал ругаться с женой. Во время ссоры пьяный мужчина достал из кладовки винтовку и выстрелил в голову супруге.

После расправы он вернулся обратно к соседям. Когда мужчины уже не было, домой вернулся их несовершеннолетний сын. Мальчик вызвал скорую помощь.

- В лечебном учреждении потерпевшей оказана своевременная медицинская помощь, благодаря которой удалось сохранить жизнь, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Мужчина был задержан и на допросе дал подробные показания учинённой расправы. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Сейчас задержанный находится под стражей.
покушение на убийство
 
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