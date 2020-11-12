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В Забайкалье осуждённый отправил судье письмо с угрозами

В Забайкалье осуждённый отправил судье письмо с угрозами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Осуждённый пригрозил судье убийством

В Забайкальском крае осуждённый, угрожавший убить судью, получил дополнительный срок.

Осуждённый в своей камере написал письмо судье, в котором пригрозил её убить. Причиной такого поступка стала месть за вынесенный приговор. Письмо осуждённый отправил в районный суд.

В итоге мужчина был признан виновным по статье «Угроза в связи с осуществлением правосудия». Он получил лишение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

- Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет 3 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе Карымского районного суда.
судья угроза убийства
 
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