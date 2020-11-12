В Улан-Удэ мать нанесла дочери 13 ножевых

Раненой помогли незнакомые люди



В Улан-Удэ мать с ножом напала на взрослую дочь. Инцидент произошёл ночью во время пьяной ссоры. Женщина схватила нож с 19-сантиметровым лезвием и нанесла дочери 13 несильных ударов ножом по разным частям тела. Удары пришлись в шею, руки, плечо, пальцы, ключицу, ноги.



Перепуганная дочь выбежала на улицу. Здесь ей на помощь подоспели прохожие, которые вызвали скорую медицинскую помощь.



На сегодня пострадавшая чувствует себя хорошо, претензий к матери у неё нет. Близкие люди помирились.



- Суд пришёл к выводу о наличии у матери прямого умысла на причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшей. При этом, об отсутствии умысла на убийство свидетельствует следующее: несмотря на значительное количество нанесённых ударов ножом и отсутствие активного сопротивления со стороны потерпевшей, все полученные повреждения не создавали опасности для жизни или здоровья. Кроме того, конфликт между потерпевшей и подсудимой явных мотивов для убийства не давал. Подсудимая не высказывалась о намерении именно лишить жизни потерпевшую, - говорится в постановлении суда.



Советский районный суд квалифицировал действия матери по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.



Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

