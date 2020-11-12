Учения проводятся на федеральной трассе
Сегодня в Тунке проводится комплексная тренировка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
По замыслу учения, на федеральной трассе в Тункинском районе в результате снегопада и сильного ветра рейсовый автобус столкнулся с бензовозом и снегоуборочной техникой.
На место происшествия прибыли спасатели, пожарные, сотрудники ГИБДД, специалисты медицины катастроф, дорожных служб. Развёрнуты пункты питания и обогрева, с пострадавшими организована работа психологов.
После аварийно-спасательных работ и эвакуации пострадавших в медучреждение начались работы по расчистке дороги.
Подобные тренировки являются традиционными.
В Бурятии «столкнулись» автобус с бензовозом
Происшествия, Фото:
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