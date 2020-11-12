В Бурятии «столкнулись» автобус с бензовозом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Учения проводятся на федеральной трассе



Сегодня в Тунке проводится комплексная тренировка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



По замыслу учения, на федеральной трассе в Тункинском районе в результате снегопада и сильного ветра рейсовый автобус столкнулся с бензовозом и снегоуборочной техникой.



На место происшествия прибыли спасатели, пожарные, сотрудники ГИБДД, специалисты медицины катастроф, дорожных служб. Развёрнуты пункты питания и обогрева, с пострадавшими организована работа психологов.



После аварийно-спасательных работ и эвакуации пострадавших в медучреждение начались работы по расчистке дороги.



Подобные тренировки являются традиционными.

