Мужчина весь день переводил деньги
Полицейские разбираются в обстоятельствах хищения более миллиона рублей у 66-летнего жителя города Усолье-Сибирское. Он целый день через банкоматы переводил деньги на «резервные счета», считая, что помогает правоохранителям выявить мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии.
Мужчине позвонил неизвестный и, обратившись к нему по имени и отчеству, представился сотрудником службы безопасности банка. «Банкир» сообщил, что в Новосибирске кто-то пытается снять деньги со счёта усольчанина.
Два дня продолжались звонки от «сотрудников безопасности банка», в ходе которых собеседники рассказывали усольчанину о том, что в Иркутской области участились мошенничества, а он помогает разоблачить преступную схему. Во время длительных телефонных разговоров аферисты менялись, в беседу вступали разные женщины и мужчины. Все они настаивали на «конфиденциальности» и просили не доверять ни родственникам, ни специалистам в банке.
На третий день пенсионер, поверив аферистам, снял все деньги, хранящиеся на счету, и перевёл их на «расчётные счета», открытые по уверению звонивших специально для спасения финансов усольчанина.
В течение дня переводами по 15 тысяч рублей посредством разных банкоматов в городе, мужчина совершил более 70 переводов. Он перечислил аферистам один миллион 160 тысяч рублей. Рассказав всё сыну, мужчина осознал, что все его переводы ушли на чужие счета, а деньги похищены.
По факту мошенничества в особо крупном размере следователем ОВД возбуждено уголовное дело.
Пенсионер из Иркутской области сделал мошенникам 70 переводов на миллион
Происшествия, Фото:
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