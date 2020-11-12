Улан-удэнец хотел снять номер, но вместо этого совершил кражу

Украденный телефон вор продал прохожему



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже сотового телефона из гостиницы на улице Гагарина в Улан-Удэ. Вором оказался 37-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Кража произошла поздним вечером 20 октября. Администратор показала клиентам апартаменты, однако пара не захотела оставаться. А на выходе из отеля мужчина забрал со стойки оставленный администратором мобильный.



Задержанный признался, что продал украденный гаджет прохожему. Постоянного источника дохода вор не имеет, работает вахтовым методом.



Возбуждено уголовное дело о краже.





