Украденный телефон вор продал прохожему
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже сотового телефона из гостиницы на улице Гагарина в Улан-Удэ. Вором оказался 37-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Кража произошла поздним вечером 20 октября. Администратор показала клиентам апартаменты, однако пара не захотела оставаться. А на выходе из отеля мужчина забрал со стойки оставленный администратором мобильный.
Задержанный признался, что продал украденный гаджет прохожему. Постоянного источника дохода вор не имеет, работает вахтовым методом.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Улан-удэнец хотел снять номер, но вместо этого совершил кражу
Происшествия, Фото:
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