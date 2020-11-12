 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Бурятии причиной пожара стал холодильник

В Бурятии причиной пожара стал холодильник
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сгорела летняя кухня

11 ноября в Баргузинском районе Бурятии, в местности Недоростково, загорелись летняя кухня и сарай на территории жилого дома.

- На момент прибытия подразделения пожарной части летняя кухня и сарай горели изнутри. Пожарные не допустили переход огня на жилой дом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огонь уничтожил летнюю кухню и сарай на общей площади 40 кв.м.

Причина пожара – короткое замыкание электропроводки холодильника.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 ноября в Тарбагатайском районе хозяин горящей машины бросил её на трассе и уехал на попутке.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии фура уехала в кювет
В Бурятии фура уехала в кювет
Происшествия, 12.11.2020
На помощь водителю фуры пришли пожарные
Житель Бурятии соврал полиции, чтобы жена не ругала
Житель Бурятии соврал полиции, чтобы жена не ругала
Происшествия, 12.11.2020
Мужчина заявил полицейским, что его якобы избили и ограбили
Улан-удэнцу ограничили свободу за поддельный документ
Улан-удэнцу ограничили свободу за поддельный документ
Происшествия, 12.11.2020
Медицинское заключение он купил за пять тысяч
В Тункинском районе Бурятии незаконная свалка загрязнила почву
В Тункинском районе Бурятии незаконная свалка загрязнила почву
Происшествия, 12.11.2020
Виновные будут привлечены к ответственности
В Иркутске рыбак спас тонущего в Ангаре парня
В Иркутске рыбак спас тонущего в Ангаре парня
Происшествия, 12.11.2020
Пьяный молодой человек упал в реку
В Улан-Удэ поймали пьяную угонщицу
В Улан-Удэ поймали пьяную угонщицу
Происшествия, 12.11.2020
Девушка поехала на угнанной машине к друзьям
В Забайкалье неизвестный выстрелил в 9-летнюю девочку
В Забайкалье неизвестный выстрелил в 9-летнюю девочку
Происшествия, 12.11.2020
Школьница госпитализирована в больницу
В Бурятии агрессивная женщина разбила кулаком окно
В Бурятии агрессивная женщина разбила кулаком окно
Происшествия, 12.11.2020
Лезшая через окно женщина хотела выяснить отношения с хозяйкой дома  
В Иркутской области спасли заблудившегося мужчину
В Иркутской области спасли заблудившегося мужчину
Происшествия, 12.11.2020
Спасатели обследовали порядка 2,5 квадратных километров леса
«Менеджер биржи» развёл читинца на 2,4 млн рублей
«Менеджер биржи» развёл читинца на 2,4 млн рублей
Происшествия, 11.11.2020
Ради прибыли потерпевший взял крупный кредит
Дело о гибели 19 человек в ДТП в Забайкалье ушло в суд
Дело о гибели 19 человек в ДТП в Забайкалье ушло в суд
Происшествия, 11.11.2020
Перед судом предстанет предприниматель, организовывавший пассажирские перевозки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^