Сгорела летняя кухня
11 ноября в Баргузинском районе Бурятии, в местности Недоростково, загорелись летняя кухня и сарай на территории жилого дома.
- На момент прибытия подразделения пожарной части летняя кухня и сарай горели изнутри. Пожарные не допустили переход огня на жилой дом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь уничтожил летнюю кухню и сарай на общей площади 40 кв.м.
Причина пожара – короткое замыкание электропроводки холодильника.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 ноября в Тарбагатайском районе хозяин горящей машины бросил её на трассе и уехал на попутке.
В Бурятии причиной пожара стал холодильник
Происшествия, Фото:
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