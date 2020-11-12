На помощь водителю фуры пришли пожарные
Вчера в Прибайкальском районе Бурятии на трассе «Байкал» недалеко от посёлка Ильинка произошёл инцидент с фурой. Из-за скользкой дороги большегрузный автомобиль ушёл в кювет.
Водитель машины не пострадал, но самостоятельно выехать не смог. Он вызвал на место сотрудников ГИБДД, а те, в свою очередь, обратились в пожарную часть № 37.
- Пожарные прибыли на место ДТП и за полчаса вытащили фуру на дорогу, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии застряли в наледи грузовик и «Лексус». Им на помощь также приходили пожарные.
В Бурятии фура уехала в кювет
Происшествия, Фото:
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