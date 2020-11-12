Пьяный житель Иркутской области на угнанном автокране врезался в поезд

В результате столкновения повреждено шесть цистерн, принадлежащих различным собственникам, а также 240 метров железнодорожного полотна, что привело к простою поездов. Общий ущерб, причинённый собственникам вагонов–цистерн и Восточно-Сибирской железной дороге, составил более 4,5 миллионов рублей.







По факту столкновения автокрана с грузовым поездом возбуждено уголовное дело по статье «Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а равно блокирование транспортных коммуникаций, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до четырёх лет.











В городе Усть-Кут Иркутской области полицейские поймали 40-летнего жителя города Черемхово – виновника столкновении автокрана и поезда. Инцидент произошёл ещё в сентябре.До происшествия мужчина был на территории производственной базы, где решил сесть за руль автокрана. При этом мужчина не имел водительских прав и был пьян.Впоследствии он выехал на запрещающий сигнал светофора на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона «Лена-Янталь». Автокран врезался в грузовой поезд, в составе которого находилось 86 порожних вагонов-цистерн.Как позже пояснил задержанный, на угнанном автокране хотел заняться погрузочными работами, чтобы заработать деньги на личные нужды. Похищать автокран он не планировал. Столкновение с грузовым поездом допустил по собственной невнимательности, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного УМВД России на транспорте.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела. По факту угона автокрана возбуждено уголовное дело статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит лишения свободы на срок до 5 лет.