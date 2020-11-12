Житель Бурятии соврал полиции, чтобы жена не ругала

Мужчина заявил полицейским, что его якобы избили и ограбили
28-летний житель Закаменского района обратился с заявлением в полицию о грабеже. Мужчина рассказал, что вечером 27 октября на него напали трое молодых людей, избив и отобрав сотовый телефон.
Однако следователи выяснили, что телефона у мужчины не было уже несколько месяцев. Вскоре выяснилось, что всё заявление – ложь.
На самом неработающий сельчанин всю ночь пил спиртное и боялся вернуться домой. Мужчина признался полицейским, что таким образом он хотел избежать разбирательств с супругой.
- Он был предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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