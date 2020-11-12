Улан-удэнцу ограничили свободу за поддельный документ

Медицинское заключение он купил за пять тысяч



В феврале улан-удэнец, решивший получить водительские удостоверения, купил поддельное заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.



Мужчина передал неустановленные лицам данные, необходимые для медицинского заключения. На следующий день он передал им же пять тысяч рублей. Поддельное медицинское заключение было сделано от лица городской поликлиники № 6». Документ он планировал представить в республиканское ГИБДД.



Однако мужчину раскусили, на него было возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права».



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном.



- Мужчине назначено наказание в виде в виде ограничения свободы на срок четыре месяца. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.



Справка:



Суть ограничения свободы заключается в наложении на осужденного ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ. Два из них являются обязательными - обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырёх раз в месяц для регистрации и запрет на изменение места жительства или пребывания, а также на выезд за пределы территории своего муниципального образования без согласия инспекции.



Остальные ограничения устанавливаются в приговоре по усмотрению суда и могут быть им же отменены или дополнены в процессе отбывания наказания по представлению начальника инспекции. К таковым относятся: не уходить из места постоянного проживания в определённое время суток, не посещать определённые места, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях и др.

