В Тункинском районе Бурятии незаконная свалка загрязнила почву

Происшествия, Фото: управление Россельхознадзора

Виновные будут привлечены к ответственности



В Тункинском районе Бурятии захламили земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 2905 га.



Несанкционированная свалка расположена на территории площадью 12 га и состоит из бумаги, картона, жестяных банок, пластмассы, строительных отходов, стекла, досок, выкорчеванных корней деревьев и т.д. Обнаружены следы сжигания бытовых отходов, по участку проходит накатанная дорога, по которой проезжает спецтехника для вывоза отходов в сторону соседних земельных участков.



Инспектором Россельхознадзора отобраны почвенные образцы, которые направлены на исследование в ФГБУ «Иркутская МВЛ». Согласно протоколам испытания в сравнении с фоновым образцом изменился агрохимический состав почвы.



- В настоящее время принимаются меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

