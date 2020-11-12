Виновные будут привлечены к ответственности
В Тункинском районе Бурятии захламили земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 2905 га.
Несанкционированная свалка расположена на территории площадью 12 га и состоит из бумаги, картона, жестяных банок, пластмассы, строительных отходов, стекла, досок, выкорчеванных корней деревьев и т.д. Обнаружены следы сжигания бытовых отходов, по участку проходит накатанная дорога, по которой проезжает спецтехника для вывоза отходов в сторону соседних земельных участков.
Инспектором Россельхознадзора отобраны почвенные образцы, которые направлены на исследование в ФГБУ «Иркутская МВЛ». Согласно протоколам испытания в сравнении с фоновым образцом изменился агрохимический состав почвы.
- В настоящее время принимаются меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В Тункинском районе Бурятии незаконная свалка загрязнила почву
Происшествия, Фото:
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