В Улан-Удэ поймали пьяную угонщицу

Девушка поехала на угнанной машине к друзьям



В отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о том, что угнан автомобиль Honda. Ориентировка была передана всем наружным нарядам, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



На улице Ключевская росгвардейцы увидели в дорожном потоке автомобиль, схожий по приметам с пропавшим. В результате непродолжительного преследования автомобиль был заблокирован. Сотрудника Росгвардии задержали водителя и пассажиров.



За рулём была 23-летняя девушка. Как выяснилось, она воспользовалась тем, что хозяйка машины была пьяна. На угнанном автомобиле девушка поехала за друзьями. Когда владелица машины обнаружила пропажу, сообщила в полицию.



Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.





