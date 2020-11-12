Девушка поехала на угнанной машине к друзьям
В отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о том, что угнан автомобиль Honda. Ориентировка была передана всем наружным нарядам, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
На улице Ключевская росгвардейцы увидели в дорожном потоке автомобиль, схожий по приметам с пропавшим. В результате непродолжительного преследования автомобиль был заблокирован. Сотрудника Росгвардии задержали водителя и пассажиров.
За рулём была 23-летняя девушка. Как выяснилось, она воспользовалась тем, что хозяйка машины была пьяна. На угнанном автомобиле девушка поехала за друзьями. Когда владелица машины обнаружила пропажу, сообщила в полицию.
Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В Улан-Удэ поймали пьяную угонщицу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На помощь водителю фуры пришли пожарные
Угонщик нанёс ущерб в 4,5 миллиона рублей
Мужчина заявил полицейским, что его якобы избили и ограбили
Медицинское заключение он купил за пять тысяч
Виновные будут привлечены к ответственности
Пьяный молодой человек упал в реку
Девушка поехала на угнанной машине к друзьям
Школьница госпитализирована в больницу
Мужчину эвакуировали спасатели
Лезшая через окно женщина хотела выяснить отношения с хозяйкой дома
Спасатели обследовали порядка 2,5 квадратных километров леса
Ради прибыли потерпевший взял крупный кредит
Водитель «Урала» погиб
144 ребёнка получили травмы
Перед судом предстанет предприниматель, организовывавший пассажирские перевозки