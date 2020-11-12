В Бурятии агрессивная женщина разбила кулаком окно

Лезшая через окно женщина хотела выяснить отношения с хозяйкой дома



8 ноября в селе Большая Кудара Кяхтинского района Бурятии к дому 28-летней девушки подошла нетрезвая односельчанка. 34-летняя женщина постучала в окно и потребовала выйти на улицу для выяснения отношений. Незадолго до этого у женщин произошёл конфликт, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Видя состояние незваной гостьи, хозяйка отказалась выходить. Однако она кулаком разбила окно и стала очищать раму от осколков, чтобы залезть в дом.



Испугавшись, девушка спряталась в кладовой. Дождавшись, когда незваная гостья уйдёт, девушка побежала к знакомому. Однако пьяная сельчанка догнала её, ударила, отобрала телефон стоимостью шесть тысяч рублей и убежала.



Полицейские задержали нападавшую. По её словам, выпив с приятелем и вспомнив старые обиды, она решила отомстить знакомой за высказанные некогда в её адрес оскорбления. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за квартирную кражу.



Возбуждено уголовное дело «Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Также возбуждено и направлено для дальнейшего расследования в Кяхтинский СК уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба.

