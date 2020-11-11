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В Бурятии с начала года в ДТП погибли семь детей

В Бурятии с начала года в ДТП погибли семь детей
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
144 ребёнка получили травмы

За десять месяцев на дорогах Бурятии зарегистрировано 840 ДТП. 93 человека погибли и 1099 получили ранения. В каждой шестой аварии пострадал несовершеннолетний, сообщили в МВД по Бурятии.

Всего с начала года в ДТП были травмированы 144 ребёнка. Погибли семь несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», последнее такое ДТП произошло в конце октября в Заиграевском районе Бурятии. По вине пьяного мужчины погиб 12-летний мальчик.


ДТП смерть
 
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