Перед судом предстанет предприниматель, организовывавший пассажирские перевозки
Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 19 пассажиров автобуса, рухнувшего с моста в Забайкальском крае.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 1 декабря 2019 года под Сретенском. Рейсовый автобус, ехавший из Читы слетел с моста на замёрзшую реку. Погибли 19 человек – водитель и его пассажиры. Среди погибших было два ребёнка в возрасте 1,5 и 3 лет.
Перед судом предстанет 32-летний индивидуальный предприниматель, организовывавший пассажирские перевозки. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц».
- Следствием установлено, что обвиняемый был обязан при осуществлении коммерческих перевозок пассажиров автобусами по заказу обеспечить поддержание исправного технического состояния транспортных средств. Вопреки этому, 1 декабря 2019 года технический осмотр автобуса перед выездом из Сретенска в Читу не проведен, неисправность тормозной системы не выявлена. В результате в процессе движения не сработали тормоза задних правых колёс автобуса, из-за чего произошел занос и его опрокидывание с моста через реку Куэнга. В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, ещё 19 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщила Генпрокуратура РФ.
Уголовное дело будет рассмотрено Сретенским районным судом Забайкальского края.
После трагедии прокуратура, госавтоинспекция и автодорожный надзор провели проверки в отношении перевозчиков. По итогам принятых мер устранены многочисленные нарушения закона, том числе связанные с использованием автобусов при наличии неисправностей и незаконным их переоборудованием.
Дело о гибели 19 человек в ДТП в Забайкалье ушло в суд
Происшествия, Фото:
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