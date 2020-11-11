ДТП в Бурятии унесли жизни 93 человек

ГИБДД озвучила статистику за девять месяцев



За десять месяцев на дорогах Бурятии зарегистрировано 840 ДТП. 93 человека погибли и 1099 получили ранения, сообщает МВД по Бурятии.



- В регионе сохраняется положительная тенденция к снижению основных показателей аварийности. Вместе с тем, зафиксирован рост уровня аварийности с участием пьяных водителей. По вине водителей в состоянии опьянения совершено 175 ДТП, в результате которых 41 человек погиб и 253 участника дорожного движения ранены, - уточнили в Госавтоинспекции.



Основным видом ДТП являются столкновения транспортных средств (270 фактов), далее идут наезды на пешеходов (211 случаев) и съезды с дороги (111 аварий). Треть ДТП с участием пешеходов произошли во вине самих пеших участников дорожного движения. В результате 92 наездов погибли 19 человек и травмированы 84 пешехода. При этом, количество таких происшествий снизилось на 40% по сравнению с прошлым годом.





