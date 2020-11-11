Жители Иркутской области сдают боевые и самодельные огнестрелы

Происшествия, Фото: управление Росгвардии по Иркутской области

С начала года оружие принесли 49 человек



С начала 2020 года 49 жителей Иркутской области сдали незаконно хранящееся оружие за вознаграждение. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.



Из 49 единиц оружия: 39 охотничьи огнестрельные гладкоствольные ружья, четыре единицы – оружия с нарезным стволом. Также сдано пять единиц газового и огнестрельного оружия ограниченного поражения, два боевых, два самодельных огнестрела и 1786 штук боеприпасов к оружию, находящихся в незаконном обороте.



Общая сумма вознаграждений составила 271 тысяч 890 рублей.



В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности.



К примеру, денежные выплаты за добровольно сданное гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 5 000 рублей, за гражданское нарезное оружие 8 000 рублей. За добровольно сданный автомат или пулемет выплата составит 10 000 рублей.



При сдаче оружия необходимо обращаться в подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии, а также в территориальные отделы полиции. При сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов при себе необходимо иметь паспорт. Для получения выплаты понадобятся также СНИЛС и ИНН.







