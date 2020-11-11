Потерпевший отказал ему в сигарете
В Чите 29-летний местный житель ночью возвращался домой из бара. К нему подошёл незнакомец и попросил закурить. Из-за отказа в просьбе между мужчинами возникла ссора. В результате незнакомец набросился на читинца, несколько раз ударил и из кармана куртки вытащил телефон и 17 тысяч рублей.
Приехавшим полицейским потерпевший описал нападавшего. Ориентировка была передана наружным нарядам полиции.
Во время патрулирования сотрудники ППС задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале. При досмотре у него обнаружили украденное.
Нападавшим оказался 23-летний житель села Ульхун Кыринского района. Выяснилось, что в Чите он приехал, чтобы купить одежду.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Сельчанин приехал в Читу и ограбил прохожего
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С начала года оружие принесли 49 человек
Потерпевший отказал ему в сигарете
Барабанная палочка травмировала зрительницу крупного концерта на площади Советов
Машины буксуют на скользком подъёме в центре
Наркотики он припрятал для себя
Пассажирка попросила телефон, чтобы позвонить родителям
Взятку предлагал пассажир поезда
Стали известны подробности трагедии с девочкой, которую до смерти закусала собака
Пьянка стоила мужчине лишения свободы
Устанавливается канал сбыта лиственницы
На автовокзал выезжали взрывотехники ОМОН
Владелец автомобиля, несмотря на пожар, уехал на попутке
Тепловоз тушили пожарные двух частей
Машину занесло прямо на трал
ДТП произошло в местности Лев Гора