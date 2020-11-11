Сельчанин приехал в Читу и ограбил прохожего

Потерпевший отказал ему в сигарете



В Чите 29-летний местный житель ночью возвращался домой из бара. К нему подошёл незнакомец и попросил закурить. Из-за отказа в просьбе между мужчинами возникла ссора. В результате незнакомец набросился на читинца, несколько раз ударил и из кармана куртки вытащил телефон и 17 тысяч рублей.



Приехавшим полицейским потерпевший описал нападавшего. Ориентировка была передана наружным нарядам полиции.



Во время патрулирования сотрудники ППС задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале. При досмотре у него обнаружили украденное.



Нападавшим оказался 23-летний житель села Ульхун Кыринского района. Выяснилось, что в Чите он приехал, чтобы купить одежду.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





