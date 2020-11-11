 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

Улан-удэнцы толкали грузовик по гололёду

Улан-удэнцы толкали грузовик по гололёду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Машины буксуют на скользком подъёме в центре

Сегодня, 11 ноября, в центре Улан-Удэ автомобили буксуют на скользком подъёме на улице Борсоева. Скользкая дорога стала препятствием для многих водителей. Их машины буксуют и с трудом преодолевают не такой уж высокий данный участок дороги. Автомобильные пробки здесь фиксируют с самого утра сообщают местные жители, наблюдающие картину с трудом взбирающихся наверх машин весь день.





Чтобы помочь одному застрявшему грузовику, людям пришлось выйти и толкать его руками.





Около 12:30 на этом участке дороги, напротив республиканской типографии, произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль «Лифан» ехал по улице Борсоева в направлении рынка «Динамо». В противоположном направлении двигалась пожилая женщина на «Тойоте Виста», которая не справилась с управлением, её занесло на повороте на снежном накате. Автомобилистка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Лифаном».

По словам очевидца, в автомобиле находился трёхлетний ребёнок.

Иномарки получили небольшие механические повреждения. Пострадавших нет.





ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сельчанин приехал в Читу и ограбил прохожего
Сельчанин приехал в Читу и ограбил прохожего
Происшествия, 11.11.2020
Потерпевший отказал ему в сигарете
Улан-удэнка засудила кидавшегося палочками барабанщика
Улан-удэнка засудила кидавшегося палочками барабанщика
Происшествия, 11.11.2020
Барабанная палочка травмировала зрительницу крупного концерта на площади Советов
Улан-удэнцы толкали грузовик по гололёду
Улан-удэнцы толкали грузовик по гололёду
Происшествия, 11.11.2020
Машины буксуют на скользком подъёме в центре
16-летняя улан-удэнка обокрала таксиста
16-летняя улан-удэнка обокрала таксиста
Происшествия, 11.11.2020
Пассажирка попросила телефон, чтобы позвонить родителям
В Бурятии загрызенную собакой девочку нашёл её отец
В Бурятии загрызенную собакой девочку нашёл её отец
Происшествия, 11.11.2020
Стали известны подробности трагедии с девочкой, которую до смерти закусала собака
В Иркутской области поймали лесорубов в местности Пьяная
В Иркутской области поймали лесорубов в местности Пьяная
Происшествия, 11.11.2020
Устанавливается канал сбыта лиственницы
Переполох на автовокзале Улан-Удэ вызвал чёрный пакет
Переполох на автовокзале Улан-Удэ вызвал чёрный пакет
Происшествия, 11.11.2020
На автовокзал выезжали взрывотехники ОМОН
В Бурятии хозяин бросил горящую машину на трассе
В Бурятии хозяин бросил горящую машину на трассе
Происшествия, 11.11.2020
Владелец автомобиля, несмотря на пожар, уехал на попутке
В Бурятии тепловоз так перегрелся, что загорелся
В Бурятии тепловоз так перегрелся, что загорелся
Происшествия, 11.11.2020
Тепловоз тушили пожарные двух частей
В Бурятии мужчину зажало в машине после ДТП
В Бурятии мужчину зажало в машине после ДТП
Происшествия, 11.11.2020
ДТП произошло в местности Лев Гора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^