Улан-удэнцы толкали грузовик по гололёду

Сегодня, 11 ноября, в центре Улан-Удэ автомобили буксуют на скользком подъёме на улице Борсоева. Скользкая дорога стала препятствием для многих водителей. Их машины буксуют и с трудом преодолевают не такой уж высокий данный участок дороги. Автомобильные пробки здесь фиксируют с самого утра сообщают местные жители, наблюдающие картину с трудом взбирающихся наверх машин весь день.























Чтобы помочь одному застрявшему грузовику, людям пришлось выйти и толкать его руками.



















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Иномарки получили небольшие механические повреждения. Пострадавших нет.















Около 12:30 на этом участке дороги, напротив республиканской типографии, произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль «Лифан» ехал по улице Борсоева в направлении рынка «Динамо». В противоположном направлении двигалась пожилая женщина на «Тойоте Виста», которая не справилась с управлением, её занесло на повороте на снежном накате. Автомобилистка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Лифаном».По словам очевидца, в автомобиле находился трёхлетний ребёнок.